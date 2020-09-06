民進黨台北市立委何志偉今日接受電訪表示，2022年台北市長選舉，如果國民黨的台北市立委蔣萬安代表藍營參選，對此樂見其成。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今日出席國民黨全代會表示，曾和蔣萬安提過參選市長，蔣有這個企圖，也按照步驟準備中。黨內已表態參選的台北市議員羅智強也有計畫。但無論誰出線，都是「強強聯手」，蔣具有知名度優勢，但羅的臉書粉絲也超過百萬人。

目前傳出有意競逐2022台北市長人選，國民黨有蔣萬安、羅智強，綠營則有衛福部長陳時中、內政部長徐國勇、前文化部長鄭麗君、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌、台北市立委高嘉瑜及何志偉等人被點名。而民眾黨除台北市副市長黃珊珊外，並無傳出其他人選。

蔣萬安的選區為中山、北松山區，何志偉選區為士林、大同區。「隔壁鄰居」何志偉被問到蔣萬安選市長一事表示，希望年輕世代可以發光發熱，讓首都煥然一新。也希望具有國際觀的參選人，能夠在台灣的「國際時刻」提升國際地位與合作。

(中時 )