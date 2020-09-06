加利科技公司遭爆從大陸進口337萬片非醫療口罩，加工成台製實口罩流入市面，而除了廠商開放退貨外，新北市10個行政區的實名制通路也開放換貨，時間從9月4日至9月11日都可退換，據了解，目前退換的口罩已累積超過127萬片。是否會延長換貨時間？指揮中心於今日記者會中表示，須看退換狀況及數量，再做決定。

口罩廠加利科技遭踢爆從中國大陸安徽進口337萬片口罩，經改標後再與台製魚目混珠，送往各大藥局、通路販售；事發後加利公司負責人林明進情緒相當激動，更對著媒體喊「以國家隊為恥、希望被踢出國家隊」等言論。事後士林地檢署檢察官複訊後，認為他雖涉犯詐欺、違反《藥事法》等罪，但已坦承犯行，5日諭令350萬元交保。

而今日指揮中心物資組組長蔡壽洤指出，開放退換的第一天（4日），口罩的量就高達53萬餘片：昨天更是逾74萬片，統計數字共127多萬片。被問及退換貨時間是否延長？蔡濤全則表示，目前訂定的時間為9月4日至9月11日，而加利也表示不論是實名制或是盒裝非實名制口罩，都願意全權負責，供民眾退貨，延長與否，得看接下來的狀況及數量再做決定。

加利口罩廠事件爆發後的隔日，使得藥局又再現人潮，許多民眾換不到口罩敗興而歸，而藥局指出因這件事後，除了要賣口罩外，現在因這起事件，又變得更加忙碌了。

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(中時新聞網)