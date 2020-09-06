口罩國家隊混入大陸製口罩引發社會爭議，台南市社區藥局屢接獲民眾質疑，買到的口罩未印製MIT字樣，藥師困擾疲於奔命解釋，盼政府在口罩上印上貨品來源與醫療合格章。

近日口罩國家隊引爭議，台南市供應的口罩已證明合格無虞，仍引起不少消費者質疑，部分買到的口罩上沒有MIT字樣，部分卻有印MIT，誤解未印字樣的也是魚目混珠的口罩。

台南市藥師公會理事長吳振名提到，台灣的口罩工廠生產的口罩分兩種，從政府協助購買的生產機器生產出來，都有印製MIT字樣，如果從工廠原本的機械生產，則無MIT字樣，但同屬台灣製造。

吳振名表示，日前爆發口罩MIT事件後，社區藥局被消費者問爆，質疑口罩非台製，其實目前台南市的口罩都合格，社區藥師卻疲於奔命解釋。

他認為，未來政府可在每張口罩蓋上產地與醫療及別標章，就可解決爭議，避免藥師與民眾解釋不清，被要求換貨問題。

台南市社區藥師自2月6日實名制口罩購買政策實施以來，堅守崗位至今，台南市藥師公會6日舉辦感恩餐會，台南市長黃偉哲出席感謝藥師在配送端的努力，直呼藥師是防疫第一線的無名英雄。接下來防疫工作若有欠缺，只要藥師公會反應，地方政府會立即處理。

(中時 )