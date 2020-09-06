吳宗憲6日主持中天綜合台《小明星大跟班》，談到歐漢聲、JR紀言愷主持《極智對決誰梭了算》傳不合一事笑說：「這個我知道，有時候衝槍走火，像梁赫群跟黃國倫也是，但舞台上我還是要奉勸一句：『誰先翻臉誰就錯』，拳擊台內互毆，這是觀眾愛看的，算是叫陣，但不要彼此走心。」他以自己與黃子佼為例，台上爭鋒相對，台下交情依舊。

吳宗憲分享過去案例，「好玩是好玩，例如名製作人沈玉琳明知道有一個人狀態有問題，可找一個人演神經病，但不能叫神經病演神經病，我還因為這句話被告，所以就在法院證明對方是神經病，檢察官說：『謝謝你，我們看法是一樣的。』台灣根本沒人敢指出國王穿新衣」。怎麼建議歐漢聲？他回應：「歐弟現在比我大隻，歐弟那個角度也沒有不對，可能兩人互看不對眼，我在這環節做很好，你以為跟夥伴都是好的關係嗎？工作時好的關係，工作完就離開，歐弟跟我講了很多，我分析給他，人就是要意志力。」

至於近日與網紅館長官司結果出爐，吳宗憲表示：「希望他趕快走出來，有人當我的面問候（謾罵）我父母，現場處理！罵人就要承受相對應的結果。」對方被槍擊仍住院，他也強調，「我們一生都不會做這樣的事，只是嘴巴賤，希望兇手趕快被抓住，不然一直來問我。」他有感而發：「揮舞民主大旗高聲吶喊，通常都對民主沒有貢獻，真心話啦。」

而恆述法師6日宣布明日早上直播說清楚，吳宗憲聞言笑回：「爛，不是啦，OK，聽直播看她怎麼說，戲劇性的人生很可愛，這個是很久的事情，以前是知道，但後面不清楚，過去好像是土地之類的事情，但我們不清楚就不說了。」另外，被問到原定5日在台南公益演出，後來卻取消的辛龍近況，他表示：「他有發了一個文給我，說目前比較辛苦走不出來，演出前發過來，我是無語，但他能跟媒體有正常對話，是表達也是抒發，有抒發就有機會走出來。」

(中時 )