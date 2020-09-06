台北市一對在天母經營銀樓的夫妻離婚，妻子請求財產分配，一審認為她負債將近4000萬元，丈夫身家2億元零負債，要求財產對分不公平，只判給女方500萬元；不過上訴二審大逆轉，法官認定女方綜理銀樓業務，讓丈夫安心打拚事業，2億元財產得均分，判銀樓老闆得再給闆娘近1億元。可上訴。

根據判決書，這對夫妻1996年結婚，2018年11月判准離婚。兩人婚後沒有特別約定財產分配，依法財產關係為法定財產，婚後財產在各自名下，離婚後平均分配。

妻子向法院提起夫妻剩餘財產分配告訴，要求均分財產，但士林地院一審認為妻子債務約3900萬元，且多為私人借貸，房產也被拍賣；丈夫資產2億多元零負債，且男方努力與付出較高，均分財產顯失公平，判妻子只能獲得500萬元。

上訴二審，妻子強調自己綜理銀樓業務，支付廠商貸款、財稅，讓丈夫安心在外工作，且丈夫在海外投資房地產期間，她曾匯款5600多萬元給他，丈夫離家10年期間，是她獨自承擔養育未成年子女及照顧家庭責任，應均分財產。

高等法院認同妻子主張，判丈夫應分一半財產，再給女方9622萬多元。全案可上訴。

(中時新聞網)