以「新金融、新開放、新發展」為主題的2020中國國際金融年度論壇在北京舉辦。大陸國家金融與發展實驗室理事長李揚發表演講時指出，全球化正面臨著退潮、轉型，2020年全球金融科技中心城市，在城市排名前八名當中，大陸有4個城市上榜，包含北京、上海、深圳、杭州。

據和訊網引述李揚說，金融科技發展三大動因分別是，第一是市場牽引、第二是技術驅動、第三是制度保障，恰好這樣3個因素可以對應3個國家，分別是需求牽引中國，技術驅動美國，制度保障英國。

李揚表示，大陸靠的是薄利多銷，而不是先進的技術，現在需要的是先進的技術、完善的制度來全面改造大陸的金融業，使得金融業真正成為一個強大的金融業。

觀察美國是高科技大公司引領，大陸則規模偏小而且比較平均、以傳統產業為主。李揚認為當前結構完全是在回歸過去，不可能引領未來，下一步資本市場要改革千頭萬緒，上市公司的結構是需要調整的第一位事情。

(旺報 )