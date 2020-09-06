不玩了！ 騰訊微博宣布9月28日關閉 15:272020/09/06 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 不玩了！ 騰訊微博宣布9月28日關閉(示意圖/shutterstock達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 騰訊科技公司旗下的社群平台「騰訊微博」突然宣布將在2020年9月28日23時59分停止服務和運營，引起外界高度關注。 資料顯示，騰訊微博是騰訊公司於2010年4月1日推出的一款微博客服務，微博用戶可以通過網頁、短信、手機程序、QQ等方式發表最長140字的內容。 不過，自2009年8月上線以來，新浪微博就一直保持著爆發式增長，因新浪微博的崛起，使得騰訊微博之後幾乎處於半廢止狀態。隨著新浪微博客市場寡頭確立，網易微博已早早離場，而騰訊微博也將在9月底正式退出市場。 (工商 ) #微博 #騰訊 #新浪微博 #關閉 #騰訊科技 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 騰訊微博宣佈 9月28日停止營運 03:062020/09/06 兩岸 農業生技卓越創新論壇 10月15日登場 04:102020/09/06 企業經營 訂單滿到年底 業績旺到明年 佳凌瀚荃 前景看俏 04:102020/09/06 產業特刊 台股拉回整理 達人強棒出擊 04:102020/09/06 產業特刊 人事異動站 8月28日至9月3日 04:102020/09/06 專題周報 港台導演攜手 戲說文化陷落 04:102020/09/06 藝文副刊 疫情衝擊植物人照護物資 頭份夏威夷扶輪社走路做公益 11:142020/09/06 寶島 Q2轉虧為盈 8月營收激增 博磊德律 營運起飛 04:102020/09/06 產業特刊 不法獲利500多萬 林明進交保 04:102020/09/06 生活新聞 星座理財(9月7日～9月11日)－雙魚座（2月20日～3月20日） 拓展人脈 旺運策略 04:102020/09/06 投資理財 財經熱門新聞 不玩了！ 騰訊微博宣布9月28日關閉 - 財經 - 工商 美股狂殺 暴雨又來了？老謝爆未來2個月「致命關鍵」 - 即時 睡美能 為健康睡眠加成 爽！散戶抽中這支現賺9萬 投資達人曝4大問題 - 財經 認錯2個月 外資還是倒貨6千億！大贏家曝光 - 即時 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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