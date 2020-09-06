騰訊科技公司旗下的社群平台「騰訊微博」突然宣布將在2020年9月28日23時59分停止服務和運營，引起外界高度關注。

資料顯示，騰訊微博是騰訊公司於2010年4月1日推出的一款微博客服務，微博用戶可以通過網頁、短信、手機程序、QQ等方式發表最長140字的內容。

不過，自2009年8月上線以來，新浪微博就一直保持著爆發式增長，因新浪微博的崛起，使得騰訊微博之後幾乎處於半廢止狀態。隨著新浪微博客市場寡頭確立，網易微博已早早離場，而騰訊微博也將在9月底正式退出市場。

(工商 )