2022年台北市長選戰民調最新出爐，國民黨立委蔣萬安支持度遙遙領先衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊和前時代力量立委黃國昌。對於這個民調結果，網友認為台北市藍營盤保底，蔣萬安必拿，前高雄市長韓國瑜沒戲了；陳時中雖然民調高，但選舉是在2022；黃珊珊被藍營棄保機會大，可能拿不回保證金。

據《ETtoday新聞雲》民調顯示，如果台北市長選戰是在一對一情形下，蔣萬安以43.7％的支持度勝過陳時中的支持度39.1％，兩人差距4.6個百分點。但若藍綠白橘四黨都提名，蔣萬安以37.4%的支持度領先陳時中的35.1%、黃珊珊的10.7%和黃國昌的5.5%。

對於這個結果，網友nogood直言，民眾黨在台北市不可能不提名，所以三咖督的機會很高，但黃珊珊被藍營棄保機率大，可能拿不回保證金。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

另一個網友nangle則分析，這個民調結果也顯示，藍營保底盤，蔣萬安必拿，而且蔣萬安既然下定決心提早表態，市議員提前聚攏，韓國瑜沒戲了。民進黨這次沒有禮讓的理由，陳時中則是民進黨2020最有勝算的人選，但選舉是2022。黃珊珊是柯營唯一選擇，雖然必輸，但是若選得漂亮仍有未來，不選或是亂選就政治生命結束了。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時新聞網)