中部空品預測今天起創下半年首度連4橘紀錄，中市府拉警報！台中市環保局6日表示，4日起多處測站AQI指標短暫破百轉為橘燈，已通知中火等前30大固定污染源自主降載。台電回應表示，中火5部機組已調整污染防制，降低氮氧化物排放濃度；9部機組各降載15％，並隨時配合調整。

根據行政院環保署空品預報，今天下午至9月9日，中部空品AQI指標在9月6日及7日各為140、150，8日及9日均為105，創下今年下半年來首度連續4天亮橘燈紀錄，甚至緊逼紅燈臨界點。

針對中部空汙問題，台電發言人、專業總管理師張廷抒回應表示，中火5部機組已調整污染防制設備操作，注氨量增加5％，以降低氮氧化物（NOx，為臭氧O3的前驅物）排放濃度；因6日空品尚未改善，中火9部機組緊急各降載15％，並隨時進行調整。

張廷抒強調，中火自今年10月份起的空汙季期間，將執行「擴大自主減煤計畫」，10部機組僅啟動7部運傳，且發電總量僅維持330萬瓩，約6部機組的總滿載發電量。他強調，台灣目前仍屬用電尖峰期間，每日用電量約在3600至3700萬瓩左右，台電必須視狀況配合調節。

環保局表示，受海神颱風外圍環流影響，環境風場近日轉為北風，挾帶輕微華中沿岸境外污染，另明日起風場漸轉東風，西半部位於下風處，污染易累積，加上午後光化作用影響，臭氧濃度偏高，空氣品質轉差。

AQI指標範圍101至150為橘燈，污染物可能影響敏感族群健康。台中市環保局建議，一般民眾如果有眼痛、咳嗽等不適，應減少戶外活動；學生減少長時間戶外劇烈運動；有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，外出，必要時應配戴口罩。

(中時 )