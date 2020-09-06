根據2019年的統計，15％民眾表示曾因外貌被取不喜歡的綽號，等於台灣每7人就有1人因外貌遭不友善對待，尤其顏損者常因外表的損傷而遭受差別待遇，陽光基金會推動的「臉部平權希望工程」，透過教育宣導、社會行銷、政策倡議等營造更友善尊重不同面貌的社會，達到前端復健調適、後端重返社會的服務。

陽光基金會表示，燒傷顏損朋友要順利重返社會都須經歷生心理重建的艱辛長路，自2010年來，陽光開始推動「臉部平權希望工程」，近7年透過策展與路跑活動擴大與社會的對話，基金會目前已協助超過1.8萬位燒傷顏損朋友重返社會。

基金會指出，臉部平權希望工程其實就是給予燒傷顏損「前端」到「後端」的服務，燒傷顏損朋友重返社會時常因外貌遭不平待遇，目的是協助燒傷顏損朋友完成身體與心理重建。

舉例來說，燒燙傷前端需要進行生理復健服務及心理調適，後端在重返社會如就業或就學方面，除了基金會會到學校做相關宣導，就業服務員也會和傷友一同面試等協助重返職場，希望能和社會有更多對話，落實真正的平等。

(中時 )