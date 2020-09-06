曾經贏得2012年和2013年澳洲網球公開賽女單冠軍的白俄羅斯女網好手艾薩蘭卡（Victoria Azarenka），也是職業女網少見的媽媽選手，正在美國網球公開賽奮鬥的她，坦言現在才覺得在球場更加快樂。

31歲的艾薩蘭卡是前世界第1，台北時間今天在第三輪以6比4、6比2擊敗波蘭選手思薇亞蒂（Iga Swiatek），目前美網3場比賽一盤未失，似乎找回2012、2013年兩度打進美網女單決賽的信心與身手，賽後分享了面對比賽的心情。

「我知道自己一直是有熱情在，但對於打球的快樂和接受整個過程的程度，就算是我當上世界球后或贏得大滿貫冠軍時，都沒有很快樂。」艾薩蘭卡說，「以前在球場都沒有感覺到快樂，也沒有很享受在球場的時光，現在是比較開心了。」

美網之前，艾薩蘭卡在西南網球公開賽摘下冠軍，這也是她2018年生下兒子李奧（Leo）回到賽場後第一座冠軍，她認為，在美國紐約連續參加兩場賽事的行程很適合她，「我覺得可以不用花太多移動時間就參加下一場賽事很棒，或許對你進入狀況會有幫助，這樣的方式我覺得對我來說是種優勢。」

(中時 )