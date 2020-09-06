宜蘭南方澳跨海大橋去年10月1日突然崩塌，釀6死13傷慘劇，國家運輸安全調查委員會歷經7個多月調查，查出南方澳大橋自2016年4月後，就未再檢測橋梁。交通部公路總局表示，將花1.85億元用吊索型特殊性橋梁監測系統，監測全台28座特殊橋梁。

台灣位處地震地、颱風又多，且近年來氣候異常，橋梁經年累月遭受風吹雨打，易有毀損情形，公路總局也積極針對轄管省道橋梁約3400座辦理橋樑檢測，採A至F類橋梁分級管理，針對易受颱風、洪水影響的橋梁，加強橋梁檢測頻率、強化橋梁檢測機制。

汛期前，公路總局已完成1015座橋樑檢測。（交通部提供）

在檢測頻率方面，公路總局橋梁定期檢測頻率，是依據交通部頒布規範，2年檢測1次的頻率辦理，全國橋梁都通用，但有非定期檢測，如遇地震、或颱風、大豪雨時要辦特別檢測，另視地震、豪雨的大小有不同規定。針對重要且易受颱洪影響的橋梁，加密定期檢測頻率，如預鑄節塊或感潮河段橋梁，每年檢測1次及跨河橋2年檢測4次。

公路總局養路組表示，今年汛期前，應完成檢測的跨河橋690座及非跨河橋325座，共計1015座，公路總局皆已完成檢測作業，橋梁皆屬安全。

至於南方澳斷橋事件發生後，行政院今年7月21日新頒「橋梁維護管理作業要點」，交通部今年1月3日新頒「公路橋梁檢測及補強規範」，公路總局已辦理完成特殊性橋梁特殊構件檢測作業，並刻正研訂特殊性橋梁維護管理計畫。另針對轄管吊索型特殊性橋梁已規劃建置監測系統，預計年底全數完成，即時掌握橋梁安全。

(中時 )