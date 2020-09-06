台大今天舉行109學年開學典禮，代表學生致詞的政治系五年級杜玟瑄，從小患有小耳症，但她克服種種心理障礙，在羽球界打出一片天，現在世界聽障羽球排第11名。目前她更去修戲劇系輔系，若有機會希望在戲劇中為聽障人士發聲。

杜玟瑄一出生就有小耳症，這影響到她的聽力，一般人只要2、30分貝就可以聽得清楚，但她卻要70分貝以上才聽得到，因此她現在平常生活中要戴助聽器。

杜玟瑄國中時加入學校羽球校隊，之後靠著不斷苦練，成為國家隊選手。她曾在2013年、2017年兩度參加聽障奧運，取得不錯成績，並預計明年再度參加在巴西舉行的聽障奧運。

杜玟瑄說，她進台大以後，對自己大學生活的期望，是有一天可以成為羽球校隊隊長。為了當上隊長，大二的時候，我非常努力地提高自己在球隊的出席率，不論是颳風下雨或豔陽高照，不論是晨操或每天晚上的例練，她都會要求自己要參加。就算是上一秒剛聲嘶力竭地和男朋友吵架，下一秒依然會擦乾眼淚，背起球袋到球場訓練。

就這樣，她在大三的時候，如願當上校隊隊長，但沒想到這是噩夢的開始，因為她發現自己害怕在大家面前說話。在球隊練球之前，她必須先集合大家，宣布等一下要練習的菜單，她幾乎都是頭低低的、小小聲的快速講完菜單，這樣的結果，就是大部分的人根本沒有聽懂她說了什麼，長久下來，她越來越害怕每次練球之前的這一個時刻。

為克服心理障礙，她在台大修了許多需要在大家面前講話的課程，像是英語演說與溝通技巧，以及協調溝通與衝突管理等等，除此之外，她也參加了教育部舉辦的蒲公英計畫，到雲林僑真國小演講，分享她的故事。經過這麼多次，用力的把自己丟出舒適圈以後，要在大家面前說話，對她來說已經不再是困難的事情。

杜玟瑄現在戲劇系修輔系，希望有一天，能在戲劇中為聽障的族群發聲。大學畢業後，她想在國內或國外讀運動行銷方面的研究所，讓自己的運動興趣和所學可以結合。

(中時 )