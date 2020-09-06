娛樂8點半》80、90年代，許多女生透過選美成名順利踏入演藝圈，但也出現不少佳麗勾心鬥角的內幕，除了邱淑貞遭誣陷指控整容，讓她不堪壓力退選，女星曾小燕還曾被偷拍露毛照，意外成為全港熱議對象，在當時掀起一陣轟動。

曾小燕是1986年澳門小姐亞軍、最上鏡小姐及青春小姐，隔年參加港姐選美，同屆對手正是邱淑貞、楊寶玲等人，競爭激烈下她沒進入決賽，並於1988年再報名亞洲小姐選舉，最後拿下亞軍。

但在她參選亞姐期間，卻發生露毛照外洩事件，讓她突然聲名大噪，一度避談此事的她，3年前接受電視台訪問，聊到昔日不雅照風波的心路歷程，就坦言當時為了要顯現身形美態的效果，不想穿旗袍時有內褲摺痕令自己失色，便決定真空上陣，沒想到現場剛好有一陣風吹起旗袍，在後台被媒體偷拍到露毛照，且登上雜誌封面造成轟動。

曾小燕拍過三級片後來退出娛樂圈，現任職於賭場。（圖／翻攝自東網）

雖然因此知名度提高，但曾小燕相當無奈：「有哪個女生希望用隱私去換取知名度，所以那段時間我真的好不開心。」透露當時覺得沒臉見父親而天天晚歸，並打擊大到不想上街，因為不知道怎麼面對大眾眼光，後來得到家人的體諒，她開始接拍三級片，拍過《聊齋艷譚續集》、《卿本佳人》、《色降》等作品，家人也都給予支持，她說：「這條路是自己選的，他們覺得我只要承擔得住就好啦！」

不過，當年太多女星拍豔情片，曾小燕認為自己發揮不大，在心灰意冷之下，最後毅然決然選擇離開演藝圈，並嫁給了一位商人，定居澳門，兩人婚後生下一子，卻在孩子1歲時離婚，為了養兒子，曾小燕改行到賭場上班，從基本打工做起，後來更轉任公關，管理貴賓廳，如今懂得很多職場上的「眉角」，笑說嘴甜讓賭客開心的話，曾收過澳門幣10萬、20萬的小費，而在賭場工作20多年的她，表示看過許多大輸大贏的光景，因此自己從不沾賭。

(中時新聞網)