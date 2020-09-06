2020上半年A股公司淨利潤年減17％ 16:042020/09/06 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上市公司協會會長宋志平在「2020中國國際金融年度論壇」上稱，A股3,975家上市公司已披露2020年半年業績報告，共實現營業收入人民幣（下同）23.4兆元，年減1.7％，實現的規模淨利潤為1.8兆元，年減17％。 從單季來看，2020年第二季A股上市公司的業績明顯改善，營業收入年增2.7％。科創板企業業績尤為突出，上半年營業收入和淨利潤分別年增5.8％和42.3％。 (工商 ) #A股 #淨利潤 #業績 #營業收入 #實現 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 搭註冊制快車 A股IPO加速 04:102020/09/06 全球財經 台股大跌有限 拜登牽動美股漲跌 04:102020/09/06 財經焦點 上緯投控 Q3獲利看好 04:102020/09/06 證券．權證 受惠需求增加 獲利大幅成長 東和鋼鐵欣陸 吸睛 04:102020/09/06 產業特刊 首家具台資背景銀行股 廈門銀行 獲A股IPO批文 04:102020/09/06 全球財經 台廠地位 兩年內全面領先 04:102020/09/06 財經要聞 乘客掉卡 北捷年撈500萬 04:102020/09/06 財經焦點 周年慶戰疫 精品百貨先開打 04:102020/09/06 專題周報 陸創業板註冊制造富報告 最小億萬富豪僅21歲 13:202020/09/06 兩岸 李鎮宇專欄－實體資產標的 可分批布局 04:102020/09/06 財經要聞 財經熱門新聞 不玩了！ 騰訊微博宣布9月28日關閉 - 財經 - 工商 美股狂殺 暴雨又來了？老謝爆未來2個月「致命關鍵」 - 即時 睡美能 為健康睡眠加成 爽！散戶抽中這支現賺9萬 投資達人曝4大問題 - 財經 認錯2個月 外資還是倒貨6千億！大贏家曝光 - 即時 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。