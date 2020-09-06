上市公司協會會長宋志平在「2020中國國際金融年度論壇」上稱，A股3,975家上市公司已披露2020年半年業績報告，共實現營業收入人民幣（下同）23.4兆元，年減1.7％，實現的規模淨利潤為1.8兆元，年減17％。

從單季來看，2020年第二季A股上市公司的業績明顯改善，營業收入年增2.7％。科創板企業業績尤為突出，上半年營業收入和淨利潤分別年增5.8％和42.3％。

(工商 )