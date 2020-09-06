台中市太平區宜安街一處民宅5日約11時突然被陌生男打開戶外水龍頭洗車，屋主透過監視器畫面發現，相當氣慣，不但將影片PO網，要鄰居們小心，警方發現後主動介入偵辦，以車追人，查出到竊水洗車的是一對57歲的饒姓夫婦，已經兩人傳喚到案說明，並將依竊盜罪移送。

家位太平區安街一名雷姓男子，5日午後發現一對男女開車到自家門口，未經他們同意直接打開住宅門口的水龍頭洗車，雷男看到住家監視錄影帶後，相當傻眼，憤而在臉書社團「我是太平人」PO出影片寫著「你要借個水洗個手或腳，甚至你要來當街洗個澡，只要告知一下都無所謂，一點點水而已不傷大雅，但是完全無告知直接開啟洗車趴，而且動作超熟練，看起來不只洗一次…。」

太平警分局發現後，由新平派出所受理該案，以車追人發現洗車的民眾也住在太平，是一對夫婦，通知他們到案說明，倆人堅稱，只是圖方便，沒想到會鬧這麼大，唯由於倆人未經屋主同意已涉竊盜罪，警方訊後也依竊盜罪將倆人移送，也呼籲民眾如遇到此情形，應立即向警方報案，避免權益受損。

(中時 )