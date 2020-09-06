白婉芝女士參加嘉義市失智症照護活動。（嘉義市政府提供）

舞台劇《我愛阿嬤妮》 將在嘉義市演出1場。（嘉義市政府提供）

真人真事改編的舞台劇《我愛阿嬤妮》，由天主教失智老人基金會與六藝劇團共同製作，全台僅巡演5場，嘉義市是南部唯一1場，9月13日（周日）上午在垂楊國小活動中心演出，名額300人，額滿為止，可洽詢嘉義市衛生局。

嘉義市衛生局表示，舞台劇《我愛阿嬤妮》改編自白婉芝女士的故事，白女士照顧失智母親多年後，2016年自己也檢查出罹患失智症，母女的遭遇曾讓她非常低潮，幸好在信仰及親友的陪伴下，努力重建健康的生活，活出自我，活在當下。

白婉芝日前也現身嘉義市大溪里，參加「遇見德曼莎」沙發講座活動，分享失智照護甘苦談，她說，失智不是傳染病，沒什麼可怕，就像生老病死，是人生的一種經歷。

市衛生局表示，舞台劇當天白女士也將現身會場，分享心路歷程，同場加映德曼莎創作展（失智者作品展），並由提供失智者協助沖泡的咖啡，歡迎民眾來認識失智症，加入預防及關心的行列。

報名可洽詢天主教失智老人基金會（02）23320992分機111；或市衛生局（05）2338066分機512國健科劉小姐、「嘉市A健康」臉書粉專。

(中時 )