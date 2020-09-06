來到大天后宮看到灰壁畫在「敷面膜」可別驚訝！

國定古蹟大天后宮內現存陳玉峰、丁清石、陳壽彝等藝師的珍貴壁畫，因台灣特殊海島型氣候及壁體建材等因素，牆體可溶性鹽份不斷釋出，致壁畫粉化「脫妝」嚴重，廟方及文資處著手啟動損壞調查及脫鹽作業，將進行3年「長照治療」，徹底解決灰壁畫嚴重受損問題，未來將提供台灣其他灰壁畫鹽害案例作為重要參考，發展專屬台灣灰壁畫保存修復方式。

每幅灰壁畫都需反覆進行多次脫鹽程序，像極了敷面膜。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

保存文化資產刻不容緩，經廟方及台南市文化資產管理處發現，大天后宮壁畫因海島型氣候及壁體建材等因素，牆體可溶性鹽份不斷釋出，在文化部文化資產局補助下，廟方及文資處在保存壁畫前提下，著手啟動損壞調查研究及脫鹽作業。

文資處指出，鹽害往往是造成傳統灰壁畫表面及壁體結構粉化、膨脹、剝離損壞的主因，也就是俗稱的「壁癌」，等於古蹟得了難以治療的癌症。鹽害處理是一段漫長過程，必須層層檢驗分析、研究試驗，經過中子檢測、水份計、紅外線熱影像的綜合分析後，先針對壁畫進行狀況調查檢測、損壞部分加固、清除表面油煙髒汙及酥鹼化部份等前置作業，接著選定損壞區域實施脫鹽，將溼敷材及隔離材料敷於壁畫破損處。

每幅灰壁畫都需反覆進行多次脫鹽程序，像極了敷面膜。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

溼敷材須於使用前，依照比例浸泡純水24小時，將隔離材敷於壁畫鹽害處，待吸收可溶性鹽及初步檢驗後，再送至實驗室檢驗鹽分濃度。在此過程中，每幅灰壁畫都需反覆進行多次脫鹽程序，直至達到穩定程度，複雜工序可見一斑。

文資處表示，在廟方、中央與市府的齊心協力下，大天后宮灰壁畫鹽害狀況將進行3年的「長照治療」，期徹底解決灰壁畫嚴重受損問題，並提供台灣其他灰壁畫鹽害案例的重要參考，發展出專屬台灣灰壁畫的保存修復方式。

鹽害處理是一段漫長過程，圖為進行中子檢測。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

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