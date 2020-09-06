匿名網路論壇Dcard近年竄起速度之快，頗受大學生及年輕人喜愛，但也因為匿名的關係，惹出不少爭議。淡江大學全球發展學院院長包正豪發文指出，以他觀察Dcard 生態下來，提出三大恐怖點，而且每回於Dcard爬文，還是讓我瞠目結舌。

包正豪於昨（5）日於臉書發文，他表示因想了解現在學生的想法，所以會不時瀏覽Dcard。

他認為Dcard匿名發文的方式，深受年輕族群喜愛，卻也有許多「恐怖的地方」。他指出第一個恐怖的點，正是「粗俗」，他強調雖不是所有貼文都是如此，但相對之下，真的很容易看到羞於出口的文字，也許跟版的發文「匿名」有關係，讓他感嘆「慎獨很難」，因此只能嘆氣跳過。

第二種恐怖則是「抱怨」，他認同生活上無處不能抱怨，但舉凡食衣住行，乃至於教授給分，都能抱怨。他表示這點他倒是可以理解，畢竟誰不抱怨？但隨後他又說，總覺得都是屁大的事（板上抱怨的），例如他看見有許多網友在討論冷氣不冷的問題，令他十分納悶「為什麼不直接找房東，要求處理呢」？

第三種恐怖，也是他覺得最恐怖的是「無行動力」。詢問各種評價，包括教授上課是否點名、給分是否寬鬆、同學及室友生活素質，還有林林總總的學校行政業務等等問題，鋪天蓋地。他質疑與其在版上打打鍵盤發文找答案，而你也在等候不知道哪裡來的鬼，給你一些你也不知道真假的答覆時，然後你還煞有介事地感激回應，與其如此，何不直接問系辦或是學校行政單位來得更快？

他認為遇到問題就至網路詢問「網路大神」，一般無傷大雅的小事都可，但關乎到學業的事，也用同樣的方式處理，都不擔心自己被誤導嗎？他最後以「無知者無懼」作結，表示不愧是名言。

(中時新聞網)