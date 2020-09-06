美國白人女副教授克魯格（Jessica Krug）不僅假冒非裔多年，更自稱是波多黎各人以及社交舞「Salsa」的舞蹈老師，不過她一跳舞馬上就被識破，學員透露，2小時課程宛如地獄。

美國喬治華盛頓大學副教授克魯格冒充黑人多年，她實際上是一名猶太裔白人。

美國喬治華盛頓大學（George Washington University）非洲暨拉丁美洲研究系（African and Latin American studies）副教授克魯格日前自爆假冒黑人多年，自己實際上是一名來自堪薩斯的猶太裔白人，引起軒然大波，她目前已遭校方停職。

不過克魯茲不只假扮黑人，《紐約郵報》（New York Post）報導，克魯茲更對外宣稱是波多黎各人，並且是Salsa舞蹈老師。紐約部落客兼攝影師孔德（Ed Garcia Conde）表示，他是在2019年紐約一年一度的「波多黎各人」（Puerto Rican Day）嘉年華會上遇見克魯茲，當時克魯茲宣稱是來自於紐約布朗克斯區南邊的波多黎各人，具有非裔與拉丁裔血統。

穿著牛仔超短熱褲及黑色背心的克魯茲當時更驕傲聲稱自己是一名Salsa舞蹈老師，並且當場賣弄舞姿，孔德說她一跳舞就讓人對她的身分起疑，「她的舞姿最多只能稱得上普通，但她卻不斷說自己有多棒」，「她一直在炫耀自己的舞步，我只是試圖當好人。」

之後克魯格加入孔德的群組，成員約有4到5人，他們後續碰面上舞蹈課，孔德形容是「2小時地獄」，「她說是波多黎各人，而且來自布朗克斯，還自稱教Salsa」，「她是這麼堅稱的，我不會跳Salsa，但我一看到就認得出來」，「她跳的不僅不是Salsa，她跳起來也不像Salsa老師，我那時心裡在想，『不，我看不下去了。』」

此外，克魯格似乎還是一名很愛說教的人，孔德回憶，她會質問任何不像她那樣積極社會運動的人。

(中時新聞網)