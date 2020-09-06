嘉義市暑假國旅大爆發，旅館一房難求，市府再衝一波秋季旅遊，拚夜經濟，祭出有聲有色的夜生活，10月1日至11月1日在北香湖公園推出全國最大的光藝術展演「光織影舞」，遊客逛文化路夜市之外，有新的體感可選擇。

市府開拓夜晚的遊樂觀光活動，開發夜間經濟力，除了知名的文化路夜市美食小吃、噴水圓環七彩噴泉，近年來蘭潭音樂噴泉也廣受歡迎，這些是常態夜遊景點，10月推出「光織影舞」，音樂加絢麗多彩的燈光秀，浪漫1個月。

嘉義市推出全國最大的光藝術展演「光織影舞」。（嘉義市政府提供）

市府觀光新聞處表示，此項光展有7大裝置，象徵春天的「光織影舞」音符步道，光色的變化與輕快的樂音交織出光影迷宮；「浩藍星夏」呈現星空、樹林、綠地、藍霧、檜香、蟲鳴鳥叫的夏夜。

「鏡花水月」有全台最大的月亮浮上湖面，代表秋意濃的團圓夜；「漫天飛雪」利用風動裝置讓夜光之雪紛飛，搭配風聲及自然音效，冬雪捎來祥瑞的意境。

嘉義市北香湖公園將有夜間燈光藝術展，工作人員緊鑼密鼓布置測試 。（嘉義市政府提供）

「獨豎一格」表現嘉義市國際管樂節的特色藝術；「星羅棋布」將鏡球掛在樹上，白天晚上的光景各自精采，有穿越時空之感；「生命的色彩」是整個大地的燈光秀。

(中時 )