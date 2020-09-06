虎頭蜂為準備冬眠，每至夏末初秋活動較頻繁，時常傳出螫人事件；花蓮富里鄉永豐村民日前向玉里警分局求助，指出活動中心旁有大型虎頭蜂窩，永豐派出所長鍾日順前往現場發現竟是直徑高達60公分虎頭蜂窩，趕緊請捕蜂達人移除，並管制車輛繞道避免民眾遭螫。

玉里分局日前接獲民眾報案，指稱已有5、6人於永豐活動中心附近遭虎頭蜂攻擊；鍾日順獲報後前往現場查看，發現一旁約10公尺高的小葉欖仁樹木上，有直徑約60公分的虎頭蜂窩，且該地點臨村民及遊客頻繁往來台23線，立即聯絡擅長拆除蜂窩的友人到場協助移除。

警方獲報後，聯絡擅長拆除蜂窩的友人到場協助移除。（玉里警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

避免虎頭蜂受到驚嚇，襲擊往來用路人及附近住戶，警方於蜂窩移除前，告知村民確實將門窗關閉，並請騎車民眾繞路而行、汽車務必關好關好；經1小時許交通管制後，虎頭蜂窩順利摘除。

玉里警分局長陳蔚文指出，該虎頭蜂窩是虎頭蜂中攻擊慾望極強之一的黑腹虎頭蜂，平時只要音量稍大，皆有可能引起群蜂亂舞螫人，輕者身體疼痛、皮膚腫起，嚴重者可能會危及生命。

避免虎頭蜂受到驚嚇攻擊路人，警方除通知住戶關緊門窗外，另進行交通管制。（玉里警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

去年9月富里永豐村內有一名婦人上山採竹筍，遭虎頭蜂攻擊，經警消聯手驚險救回婦人一命；當時的所長鍾日順與警員陳永光也協助摘除大型蜂巢，然而今年大型蜂巢再現永豐村。警方呼籲，不可小覷虎頭蜂的威力，若出現過敏反應，甚至休克或呼吸困難等情況，盡量採頭低腳高姿勢，立即就近送醫治療。

(中時 )