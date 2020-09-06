誰知少女搧完巴掌後，竟對男子獻上深情一吻，如此戲劇化轉變，讓眾多網友都看傻眼。（截自網路影片）

果然人生如戲、戲如人生，許多真實人生情節，比八點檔還八點檔、比肥皂劇還肥皂劇。近日香港瘋傳一段影片，一名少女當街騎在男人身上狂搧對方巴掌，態勢相當兇狠，只不過下一秒，少女竟然低頭對著男子深情一吻，如此180度大轉變，讓網友們看完嘖嘖稱奇，稱「名符其實又愛又恨」。

據馬來西亞《中文報》報導，影片中只見一名身穿白色上衣、黑色長褲的男子躺在馬路上，一名穿著白色上衣、短褲的年輕妹，跨坐在男子身上，先是狠狠瞪著男子，接著突然瘋狂搧他巴掌。

年輕女停手後，男子將臉轉側，不願看她，但年輕妹硬是將他臉轉正，正當觀眾以為年輕妹可能要繼續痛下殺手時，劇情大逆轉，年輕妹竟然低下頭，對男子送上深情一吻，真的是讓看片民眾都傻眼。

這段奇葩影片迅速在網路流傳，網友們也紛紛留言：「名符其實的又愛又恨」、「那個男的可能是M屬性」、「也許他享受」、「上帝說打完左邊打右邊 就算你是罪人 神也會親吻你 愛你」、「會玩」、「比上次當街摑男子14巴掌的港女還狠」。

(中時新聞網)