日職火腿隊對戰西武獅，台灣打者王柏融、吳念庭同場出賽，王柏融獲得代打機會，不過敲出飛球遭接殺，打擊率降到1成49；效力西武獅的吳念庭則在9下替補守一壘，兩人同場出賽，最後西武以4比2獲勝。

火腿隊率先在2局下半有攻勢，近藤健介保送上壘後，渡邊諒、平沼翔太、比拉努耶瓦（Christian Villanueva）連續3支安打，率先攻下2分領先，不過之後遭到對方先發松本航及後援投手聯手壓制，3到9局都沒再添任何分數。

火腿先發洋投沃哈根(Drew VerHagen)在3、4兩局遇到亂流，西武獅打者外崎修汰、源田壯亮連續安打先追2分形成平手，接著4局上半栗山巧、梅西亞（Ernesto Mejia）、岡田雅利連3支安打，以及金子侑司的高飛犧牲打，西武再添2分，以4比2逆轉戰局。

王柏融於6局下半2人出局一、二壘有人時上場代打，面對西武投手松本航，最後敲出右外野方向平飛球遭到接殺，結束火腿攻勢，王柏融可惜無法建功，打擊率降到1成49。西武獅打者吳念庭則在9局下半替補守一壘，沒有打擊機會，目前打擊率不到1成。

(中時 )