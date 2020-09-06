國民黨今天舉行全代會，下午處理黨代表提案時，有黨代表主張，自明年黨主席選舉起，參選人應公開承諾，若當選，不參加黨內總統初選，另也有黨代表建議，不分區立委提名改以一任一屆為原則，討論完12件提案後，會議主席林豐正均宣布全數送交中常會研議。

為防範黨主席私心自用，設法制定有利於己的黨規條款，使自己順利代表國民黨參選總統，黨代表陳煥澤等63人共同提案，鑑於過往謀大位者，都先爭奪黨魁寶座，易於以權謀私，而導致不公，引發黨內高層爭鬨，嚴重破壞團結，削弱戰力，自然無法和民進黨拼鬥，因此，「黨主席職位是專職，自明年起參選黨主席前，公開承諾若當選，不參加黨內總統初選，放棄總統選舉」。

針對總統、副總統候選人送交全代會通過，黨代表黃其惠等160人表示，過往皆以舉手表決、5分鐘拍手通過，黨代表如同橡皮圖章，要求改為「無記名投票」，透過手機或投票單，拍板最終提名的總統、副總統候選人。

關於其他公職選舉，黨代表簡振生等86人，建議修改不分區立委提名辦法，從獲提名得連任一次，改為以一任一屆為原則；黨代表陳威丞等86人提案，黨籍縣市議員，不得於議員當選一年後，隨即參選立委，若有計畫參選立委，應先放棄議員選舉，艱困選區由黨徵召者，不受此限。

至於兩岸論述，黨代表冉齡軒等135人認為，以「ECFA共識」代替「九二共識」，做為海峽兩岸當前實質、對等、官方與和平的兩岸關係新解，不過，黨代表朱先儒等66人則主張，堅守「九二共識，一中各表」，維繫兩岸關係穩定發展。另外，黨代表蔣權瀚等138人建議推動修憲，恢復國民大會的人民政權，監督總統的行政治權，建立「兩院制國會」納為國民黨政綱。

(中時 )