新冠肺炎疫情蔓延全球，吐瓦魯今年3月宣布中斷所有對外海空交通，我駐當地3位外交替代役男被迫無法返國，外交部表示，在歷經波折後，3位役男終於在今天平安返國退役，我方另接載2名在吐瓦魯工作的日人，成為首批離開吐瓦魯的外籍人士。

外交部表示，今年是外交替代役實施第20年，共有88位第19屆外交替代役役男自去年10月分別派往15個友邦服勤。

我駐吐瓦魯國大使蘇仁崇(左五)與役男及日本人士在吐國接駁船合影（外交部提供）

由於新冠肺炎疫情蔓延全球，外交部指出，政府竭盡所能配套規劃，除提供役男充足防疫器材外，並要求駐外館處確保役男的健康安全無虞，更從本年6月起，在大部份派駐國家因防疫斷絕對外交通時，積極提供協助讓役男都能夠順利安全返國退役。

但為防止疫情入侵，吐瓦魯國今年3月宣布，中斷所有對外海空交通，僅容許貨船卸貨，5個月以來即使旅外吐瓦魯國民或吐瓦魯國內重症病患也無法返國或離境。

巡護八號船執行接駁任務及防疫作為（外交部提供）

外交部表示，由於在當地服勤的替代役男即將退役，我國政府多次設法用各種包機或包船的方式將他們送出吐瓦魯，但是或因吐瓦魯國政府不發給降落許可，或因附近國家禁止非船員自海上入境，均無法順利成行。

外交部日前洽詢我國行政院海洋委員會海巡署派往在太平洋執行第二航次公海巡護任務的巡護船「巡護八號」，同意在8月21日途經吐瓦魯接載滯留當地的3名外交替代役男返回台灣，在經過16天航行後，今天終於抵達國門。

另外有2名在吐瓦魯工作的日籍人士曾多次向我國大使館探詢有無離境途徑，外交部表示，因本次接載任務的海巡船尚有容納空間，因此我方同意一併接送來台灣。

外交部指出，2名日籍人士非常感謝我國政府能伸出援手，協助離開吐瓦魯，因為吐瓦魯日前宣布將再度延長封鎖時程至明（110）年3月，以保護該國的醫療系統，我國役男及日籍人士是首批得以離開吐瓦魯的幸運兒。

新冠肺炎疫情現仍肆虐全球，各國深受其害，台灣與日本相互伸出援手，不論是鑽石公主號郵輪包機案，或是協助國人自秘魯、印度、斐濟、俄羅斯等地返國都是在台日共同攜手合作下順利達成任務。

外交部強調，這次在外交部與海洋委員會共同努力下，完成大洋往返超過1萬4千公里的救援任務，接回外交替代役男返國，並發揮國際人道救援精神，再度印證政府保護海外國人的決心及彰顯台日雙邊友誼的緊密與堅實。

(中時 )