美國天后蕾哈娜（Rihanna）4日晚間在於美國聖莫尼卡外出，她戴上太陽眼鏡，在車上保持低調，並交代工作人員替她代買食物，期間她短暫脫下太陽眼鏡，豈料被《TMZ》捕捉到她一臉是傷，鼻青臉腫的模樣，令人聯想到她2009年被當時歌手男友克里斯小子（Chris Brown）的毆打事件。

不過蕾哈娜的發言人事後澄清，表示是她幾天前玩電動滑板車時，因為滑板車翻車意外跌傷，臉部和額頭直接著地受傷，「她現在已經完全沒事了」，並補充說道：「幸運的是，她的傷勢並不嚴重，所以迅速康復」，言下之意等同駁斥蕾哈娜再受毆打的傳言。

32‌歲的蕾哈娜除了是國際巨星之外，近年更以品牌創辦人身分，跨足時尚及美妝產業，連連締造佳績。此外，亞馬遜拍攝以她為主題的紀錄片將在明年7月4日首映，導演彼得柏格（Peter Berg）讚嘆表示：「她是一位了不起的女人，她似乎每天都在成長，並且以幾乎難以跟上的速度發展出新業務和新事業。因此，每次我們認為將完成這部電影並將其推出時，她又開啟新的事業，像是創立時尚品牌Fenty Beauty或發展內衣、護膚系列。」他說，蕾哈娜火力十足在音樂和創業上，「我們也會繼續拍下去，不過最晚在明年春天拍到一個段落後，準備在夏天推出」。

(中時 )