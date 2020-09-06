金門全島第一高峰太武山、太湖風光明媚，金湖鎮長陳文顧今（6）日再客串「一日環保志工」，帶領鄉親走進太湖、信義社區，捲袖揮汗打掃環境，期待以優質的環境迎接更多遊客來到。

陳文顧鎮長（右）參與志工環境清潔日，帶頭打造生活好環境。（金湖鎮公所提供）

陳文顧表示，金湖鎮每月都舉辦志工「環境清潔日」，大家都已養成自覺性「隨時隨手你撿我撿他也撿」的清潔行動力，在中秋節來到之前，志工伙伴們再拿起掃把、耙子清理社區環境，也同步宣導做好垃圾分類、垃圾減量等環保新生活，往打造好山、好水、好風景的目標繼續前進。

陳文顧鎮長與環保志工伙伴開心合影。（金湖鎮公所提供）

(中時 )