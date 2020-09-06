金門金湖好風光 陳文顧鎮長再當環保志工 16:122020/09/06 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳文顧鎮長（右）拿起耙子，與志工伙伴們打掃社區環境。（金湖鎮公所提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金門全島第一高峰太武山、太湖風光明媚，金湖鎮長陳文顧今（6）日再客串「一日環保志工」，帶領鄉親走進太湖、信義社區，捲袖揮汗打掃環境，期待以優質的環境迎接更多遊客來到。 陳文顧鎮長（右）參與志工環境清潔日，帶頭打造生活好環境。（金湖鎮公所提供） 陳文顧表示，金湖鎮每月都舉辦志工「環境清潔日」，大家都已養成自覺性「隨時隨手你撿我撿他也撿」的清潔行動力，在中秋節來到之前，志工伙伴們再拿起掃把、耙子清理社區環境，也同步宣導做好垃圾分類、垃圾減量等環保新生活，往打造好山、好水、好風景的目標繼續前進。 陳文顧鎮長與環保志工伙伴開心合影。（金湖鎮公所提供） (中時 ) #陳文顧 #太武山 #金門 #金湖 #太湖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 湧言會辦青年營 陳其邁開講 04:102020/09/06 地方新聞 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 00:032020/09/06 財經 新版護照放大台灣字樣 陳水扁舉實例：國徽國旗也能改 10:342020/09/06 政治 一句參與綁架案 騙作家650萬 04:102020/09/06 社會新聞 洪秀柱下午提「護憲保台決議文」 上午預備會議先過招 12:172020/09/06 政治 獨具防災氣息！基隆導覽志工強化「古蹟防災」專業 03:012020/09/06 生活 環團護藻礁 送千杯要總統謙卑 04:102020/09/06 社會新聞 文資再利用 中市積極北高還在等 04:102020/09/06 地方新聞 放行瘦肉精 陳時中不演了 04:102020/09/06 時論廣場 恆春新鎮長將了解6000萬人事費 04:102020/09/05 地方新聞 寶島熱門新聞 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 台北捷運哪站最陰？馬西屏曝這站「挖掉整片墳墓」午夜12點空車載滿好兄弟 - 娛樂 驚見老公摸女「下面」 還直播「大姨媽到訪」妻子崩潰 - 社會 下周起變天 氣象局：連7天全台有雨 - 生活 美艷人妻張紫語狂揉雙球 又有3部露點性愛片疑流出 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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