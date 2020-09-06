「愛接送」預約式通用計程車APP上路。台中市交通局長葉昭甫6日表示，中市有台灣大車隊等4家業者共34輛計程車響應服務，持台中市敬老愛心卡的民眾，透過車輛刷卡設備可折抵車資每趟次50元；身障及行動不便民眾透過「愛接送」APP搭乘，可獲50元優惠券。

交通部運輸研究所「愛接送」預約式通用計程車APP，先自台北、新北、桃園、台中等4地試辦，提供長者、身障等行動不便民眾搭乘，已於日前啟動。

葉昭甫表示，台中市目前有台灣大車隊、大都會車隊、中華大車隊及國通車隊共4家業者，共有34輛通用計程車響應服務，乘客只需透過「愛接送」APP預約，不需分別向不同業者叫車，且在搭乘的14天前至乘車前一天下午2時前完成預約即可，不需擔心叫不到車。

葉昭甫指出，「愛接送」通用計程車一律按車內計費表收費，持有台中市敬老愛心卡的民眾，可利用市府提供的每月1000點額度，透過車輛刷卡設備每趟次可折抵車資50元；身障及行動不便民眾透過「愛接送」APP搭乘，可獲得50元優惠券，數量有限，換完為止。

交通局表示，為鼓勵業者加入這項愛心計畫行列，每完成一趟次行動不便者預約載送服務，台中市府除提供營運獎勵金新台幣50元，並再補助駕駛獎助金100元。

交通局強調，今年已向交通部爭取284萬元經費，補助業者購置通用計程車車輛，讓「愛接送」APP不僅幫助行動不便民眾，也能增加業者收入，建置台中便利交通網。

(中時 )