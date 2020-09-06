一名網友異想天開地問：「要怎樣可以比較快住院，又能在20天內出院」，結果不少人點名立委高嘉瑜，「她到你床邊高歌一曲，你就能達成願望了」。只因高日前探視遭槍擊的網路名人館長，一首「隱形的翅膀」成為網路梗，甚至衍伸出新語「劫後瑜聲」，笑翻網友。

原PO不曉得哪根筋不對，宣稱從未住過院，在臉書社團《爆廢公社》PO文，希望有人告訴他如何住院又不會住太久，「沒住過院，想住看看，這會很奇怪嗎？感覺住院還滿好玩的，有沒有達人分享一下住院方法。」

網友七嘴八舌狂虧，「怎麼會有這種想法，根本浪費醫療資源」、「是片子看太多想見護士吧」、「住院也不會讓你脫單的」、「真的有病要看醫生」。也有人中肯建議，「可做健康檢查，兩天一夜」、「相信我，你不會想要住院」。

高嘉瑜探望館長，被網友做成梗圖。（翻攝網路）

日前館長遭槍擊，不少民代前往關心，高嘉瑜甚至在病床邊唱起歌來，當時館長無奈的表情在網路瘋傳，有人發明「劫後瑜聲」，一度成為熱搜字。更令人玩味的是，高嘉瑜唱完沒幾天，館長就出院了。

網友建議原PO「找高嘉瑜來開演唱會，她能讓你在短時間內住院又出院，一次達成兩個願望」。

(中時新聞網)