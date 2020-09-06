民進黨新竹市黨部為了能夠更貼近民眾，了解民眾需求與怨言，近日啟動行動服務列車，，以閒聊方式傾聽民眾的聲音。（陳育賢攝）

民進黨新竹市黨部為了能夠更貼近民眾，傾聽民眾的聲音，近日啟動行動服務列車，包括黨部主委陳建名等人利用下班時間到公園搭起帳篷，一邊發給孩童氣球，一邊則聽取父母建言，以聊天方式獲取民眾對市政的意見。

民進黨新竹市黨部近日開出行動服務列車，首場來到東區的關新公園，傾聽民眾的聲音，黨部志工組成的大哥哥、大姊姊服務團隊，特別形塑各種不同造型的氣球分送給到公園玩耍的孩子，跟孩子們打成一片。

而帳篷旁則擺放了附近居民最關心的關埔國小工程進度、關東汙水下水道次幹管工程的大型說明看板，並由市議員兼主委陳建名、議員曾資程、鄭美娟等，共同向民眾面對面溝通說明，現場也供民眾陳情等服務。

民眾吳小姐就表示，看見黨部和議員們提供這樣的服務覺得很特別，以前遇到問題時，都只能透過電話或網路，向市政府詢問或陳情，沒想到現在帶孩子來公園散步，也能馬上近距離解決生活周遭的疑問，感覺很新鮮也很貼心。

陳建名則表示，民進黨部已轉換過去的角色與給人刻板的印象，現在的黨部將會主動走入社區，貼近民眾，希望跟民眾以閒聊的方式，了解民眾需求與怨言。

一開始孩子們一看到造型氣球，眼睛都亮了起來，馬上衝過來要排隊領取，而家長們也可趁機和議員們當面溝通解惑，並了解一些和居住地相關的公共工程計畫。

他說，市黨部「行動服務站」將會陸續巡迴於新竹市各公園、景點、市場和廟埕，走出戶外，面對面服務人群，希望能夠透過輕鬆的溝通方式，讓民進黨能夠更加接地氣、貼近民意，日前行動服務初登場就成功吸引不少民眾目光，也獲得民眾相當大的迴響與肯定。

(中時 )