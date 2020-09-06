萬梓良片中在快餐店守候愛妻著急心情流露角色心聲。（華映娛樂提供）

62歲金馬影帝萬梓良在香港影壇舉足輕重，近年則深受糖尿病所苦，他睽違大銀幕2年，在最新作品《麥路人》與郭富城再次合作，2人最初在郭富城入行的首部電視劇《成吉思汗》相識，私交甚篤。郭富城透露，萬梓良為了讓身體可以適應《麥路人》的夜間拍攝，竟然悄悄停藥，讓自己拍攝狀態更能精神抖擻，敬業精神讓郭富城驚訝不已，「但他在沒有服用調適身體的藥物後，身體稍弱，大家事後才知悉，對萬梓良的專業精神，十分敬佩」。

《麥路人》卡司堅強，不僅有郭富城、萬梓良，此外楊千嬅、張達明、鮑起靜、劉雅瑟、顧定軒、黃悅珈等人攜手演出。萬梓良飾演遊民「等伯」，一幕在深夜拜託食客讓座，流露每晚在快餐店只為等待老婆的著急心情；而鮑起靜飾演郭富城母親，在病榻思念兒子模樣，逼出不少觀眾的眼淚。

鮑起靜在新片病塌上思念兒子模樣逼出觀眾眼淚。（華映娛樂提供）

鮑起靜繼電影《浮城》時隔8年後，再次飾演郭富城的媽媽，她打趣說：「母子同心為電影出力！」片中鮑起靜打從心底以兒子為榮，但年老體衰有好幾年沒有見到兒子，心中思思念念希望能在與兒子相見，對於演出心得，鮑起靜眼泛淚光哽咽說：「人生雖然有很多不快樂的事情，但最後都會燃點起光明，要向前、向好看。」該片17日在台上映。

(中時 )