50年前雲林縣辦理的農地重畫區費用由農民負擔，農路窄小且，許多破損龜裂，農民無力重鋪。縣府向中央爭取經費並籌措15％地方配合款，辦理早期農地重畫區農水路更新，第一期有崙背鄉豐南農地重畫區農路11條，以及水林鄉尖山及順興農地重畫區3條，經費各2479萬元與570萬元。
崙背豐南農地重畫區將更新的11條農路，分別在舊庄村、五魁村、阿勸村，總長度近4公里，農路寬度未達4公尺者，都將拓寬至4到6公尺，給水路、排水路一併改善為立溝，總經費2479萬元。
水林鄉尖山、順興農地重畫區面積分別為1348公頃、488公頃，本次將改善3條農路，總長度1100公尺，路寬將拓為5公尺，總經費570萬元。
縣長張麗善表示，民國60年以前辦理的農地重畫區，工程費及農水路用地全部都由農民負擔，因此農路寬度僅2.5公尺到3公尺，路面也未加鋪碎石級配，排水溝多未施設內面工或保護工，加上年久失修，已不敷現代農業經營需要。
張麗善說，為改善農產運輸，也讓農民有平安回家的路，上述農路整修近日將開工，並繼續積極向中央爭取改善農水路經費，盼更擴大改善農地重畫區農水路品質。
(中時 )
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