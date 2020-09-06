韓國男神朴寶劍日前低調入伍，在當兵前也錄製暖心問候影片，他表示，一想到全球粉絲將看到新作《青春紀錄》心裡充滿悸動。他為詮釋模特兒出身的「史彗峻」一角而消瘦不少，日前受訪時，透露為此看了相當多的時尚秀、走秀的影片，以及拍攝時尚照片或相關的訪問，並且也接受了相關的訓練，很多朋友都告訴自己最重要的是自信，也因此學到不管面對什麼事都要拿出信心面對。

此外，聊到拍戲現場，朴寶劍笑著透露現場歡笑聲不斷，每次去拍戲的腳步都是輕盈愉快的。朴素丹也回答一場時裝秀場中，因為要與從小一起長大，相隔多年未相見，由朴寶劍所飾演的模特兒「史彗峻」，以及邊佑錫所飾演的模特兒兼演員「袁楷效」再次相見，心裡的小鹿亂跳不已卻又要認真工作的壓力讓她頻頻發抖，成為讓自己印象相當深刻的一場戲，還俏皮呼籲請大家期待她發抖的模樣。邊佑錫則是感性地說，幸好有朴寶劍與朴素丹讓自己放輕鬆，因此學會很多東西，拍攝期間感覺時間過得超級快，可以感受到現場演員群和樂融融的氣氛。

辛愛羅飾演「虎媽」。（Netflix提供）

《青春紀錄》描述了3個不被現實所打倒，在儘管「夢想」是很奢侈的年代，依舊為實現夢想和愛情而努力前進的年輕人之成長紀錄。被問到「認為青春是什麼」的時候，朴寶劍透露不是用年紀去定義青春，而是為了夢想，在往目標挑戰的路上，彼此能夠互相鼓勵、療癒的過程才是真正的青春。朴素丹也表示：「青春就是不斷地挑戰和成長。」

邊佑錫則是感性地引用文學大師塞繆爾厄爾曼(Samuel Ullman)的話：「（青春）不是指人生的某個時期，而是意味著心態，只要昂首挺胸，抓住希望波浪的你，就算80歲也是擁有藍色的青春」，對自己來說青春是無期限的。除了演員吸睛，該劇還邀請了「表嫂」車仁表愛妻辛愛羅飾演「虎媽」。她笑稱當初接演這個角色完全沒有猶豫，是一定要挑戰的角色，許久沒演戲的她並不在意早前的螢幕甜心形象，現在開始要好好發揮真正的演技。《青春紀錄》9月7日起每週一二晚間10點於Netflix上架。

(中時 )