防疫人員為搭載乘客行李進行消毒。（海巡署提供）

新冠肺炎肆虐全球，全球各國實施邊境管制。吐瓦魯實施邊境封鎖，導致我國3名外交替代役與2位日籍人員無法返國。最終由海巡署於太平洋的巡護船「巡護8號」歷時16天，今搭載3台2日人返國，此次更是日方首次對台請求幫助2日人返國，為海巡外交樹立新的里程碑。

海巡署新聞稿指出，此次自8月5日從高雄港啟航後，於8月21日抵達邦交國吐瓦魯海域後，歷時16日，協助外交部自邦交國吐瓦魯接駁3位台籍外交替代役男及2位日籍人員返臺。海巡署艦隊分署副分署長陳泗川今(6)日代表海洋委員會主委李仲威及海巡署署長陳國恩親赴碼頭迎接，對此次的遠洋外交任務給予高度的肯定與讚許。

為落實防疫政策，5名人員登船前均已完成快篩檢查，登船期間遵守疾病管制署制定之相關防疫作為。「巡護八號」船返港後，所有船員將依據《傳染病防制法》實施居家檢疫14天，期滿後再進行7天自主健康管理；另3名本國籍外交替代役男及2名日籍人員則由外交部及財團法人國際合作發展基金會協助安排搭乘防疫計程車至防疫旅館實施居家檢疫，避免產生防疫破口。

海巡署表示：在全球嚴重特殊傳染性肺炎疫情仍嚴峻之際，因臺灣疫情控制得宜，我國仍有能量執行公海遠洋巡護任務，為遠洋漁業資源管理盡一份心力。另因吐瓦魯持續維持邊境管制，為避免國人受困海外，在各方管道齊心努力下，我國役男及日籍人士順利自吐瓦魯接返臺灣。本次「巡護八號」船遠洋任務展現政府善盡國際社會責任及保護海外國人的決心，也為海巡外交樹立新的里程碑。

(中時新聞網)