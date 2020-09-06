垃圾廢料不會得到關愛，但外商銀行警告，日常垃圾、工業廢料時時存在，全球廢料增加速度驚人，估計在2050年之前將會快過人口增長一倍以上，回收及處理廢物解決方案是燃眉之急，瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，好好管理廢物處理也會成為一種行業，著重「綠化」操作下，有不少企業能受益其中。

廢料增升的速度驚人，有些廢料的產生卻是人們不經意所造成。星展集團看見全球每年有高達13億噸的食物，從採收到消費的過程中被浪費，卻同時有8.2億人口面臨飢餓問題，因此發起「食物零浪費」（ZeroFoodWaste）倡議。星展銀行（台灣）企業及機構銀行處處長暨永續委員會主席羅綸有指出，除了在公司日常營運中導入節能減碳、將永續精神和金融產品與服務結合，更持續思考如何將影響力擴大至社會大眾，讓大家在日常生活中都能具體實踐永續。

瑞銀財富管理指出，儘管高及中高收入國家的廢物收集比率分別達到96％及82％，但低收入國家城市的比率只有48％，城外比率更只有26％，新興市場的廢料處理業仍有待發展。隨著人口增長、生活及公共衛生水平提高、工業化及新興市場城市化，加上電子產品生命週期縮短，這些趨勢都刺激廢料管理的需求，此不單是經濟及社會議題，更涉及全球可持續性發展。 瑞銀財富管理團隊指出，可持續的廢料管理一直是瑞銀偏好的新興投資主題之一，涵蓋新興市場增長型企業、週期性業務模式為主的再利用企業，以及現金流較穩定的美國大型企業，涉足工業、材料及公用事業等板塊，由於廢料管理同時包括環境保護及提高資源效率，長期投資者將能受益於結構改變的趨勢發展優勢。

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