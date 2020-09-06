氣質女星劉詩詩與丈夫吳奇隆在去年4月喜迎兒子「步步」出生，劉詩詩經過近半年調養身體後，在去年10月正式復出並重回螢幕拍戲，劉詩詩不僅產後狀態極佳，舉手投足完全不像媽咪，而在劉詩詩近日為雜誌拍攝封面照中，她大走美豔性感風格，熟女扮相更是大獲好評。

劉詩詩近日為雜誌拍攝封面照，她大走美豔性感風，熟女扮相大獲好評。（圖／取材自iDestMagazine微博）

劉詩詩近期為《iDest MAGAZINE》雜誌拍攝封面照，總給人清純、氣質氣息的劉詩詩，這回難得擦上大紅色的口紅，身穿羽毛袖、黑色深V復古抹胸洋裝，腳踩透膚絲襪、高跟鞋，搭配劉詩詩的波浪大捲髮，讓她舉手投足都展現成熟韻味。

劉詩詩妝容和穿搭吸睛外，她還擺出陶醉閉眼的表情，劉詩詩化身復古女伶、展現性感風情大獲好評。其實劉詩詩不只時尚照絕美，她也多次被網友捕獲野生無P照，劉詩詩儀態端莊、氣質佳、膚質白皙，也被誇讚真實顏值不用修圖就極美。

33歲劉詩詩舉手投足宛如少女，完全都看不出是孩子的媽，而劉詩詩日前談到兒子時，她也大吐媽媽經，劉詩詩認為在寶寶身體發育的時候，身為母親的都會想要多點時間陪伴，她也感性提到：「但其實每一位媽媽都很辛苦，承受很多壓力，不過看著孩子還是很幸福的」。

(中時新聞網)