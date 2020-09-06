美股狂牛奔馳數月後，終於出現像樣的回檔修正走勢，道瓊指數兩天大跌逾1500點，科技股那斯達克指數更暴跌近10%。財信傳媒社長謝金河表示，這次美股回檔並非股災重演，而是為化解技術面過大乖離，但未來兩個月，美股將反應大選情勢，川普呼聲高，股市會勁揚，若拜登強，美股會提前折返！

財信傳媒社長謝金河在臉書以「暴雨又來了？」為題發文指出，道瓊工業指數兩天大跌1534.67點，費城半導體指數下跌10.34%，美國生技指數跌幅達13.87%最慘重，很多人見到這次美股狂殺，頻問他股災又來了？

他認為，在兩檔重量級股票分拆，蘋果一拆四、特斯拉一拆五之後，美股仍大漲，但VIX恐慌指數已悄悄上升至30附近，美國科技股分拆利多已出盡，此時，道瓊指數成份股也完成三組調整，股價也都充分反映，因此必須面對技術面漲勢太猛的乖離修正，而漲多的科技股如蘋果、亞馬遜、特斯拉等，帶頭回檔是必然，加上美國被動型基金ETF把大型科技股買滿，TSMC（台積電）已達上限，回檔修正乃是必要之惡。

「科技股漲太兇，這次掉頭修正，化解乖離過大，是十分正常的。」謝金河說，相較於3月疫情降臨的極度恐懼，現在大家知道和疫情共存，美股會修正，但不至於又把3月的暴雨戲碼重新上演。

但他也提出預警，但未來兩個月，美股會反應總統大選的選情，川普呼聲高，美國股市會比較強勁，若拜登強，美股會提前折返！

(中時新聞網)