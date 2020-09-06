第7屆台灣國際酷兒影展5日晚間舉辦開幕式暨開幕片《刻在你心底的名字》放映，電影當中最虐心的主角CP陳昊森、曾敬驊以首次「雙蛋黃」影展大使之姿，與導演柳廣輝、監製瞿友寧一同出席盛會，各界貴賓與參展的台灣導演們也跟現場座無虛席的影迷們同樂，替未來延續一連七個週末、在台北、桃園、台中、台南四個城市放映的酷兒影展揭開序幕。

陳昊森片中飾演「阿漢」，他在映後分享角色心境：「因為太過年輕，對於性向還在摸索與追尋，即使遇到了能讓自己找到答案的對象，卻卡在患得患失等待答案的心情當中不知如何是好，體現了青春年少的搖搖欲墜與不安，相信這部分一定能讓大家相當有感。」

第七屆台灣國際酷兒影展昨晚開幕。（酷兒影展提供）

曾敬驊則表示，在那個年代裡有很多人不想跟別人不同，也不知道怎麼樣與親友開口，而做了違背自己心意的選擇，這樣的生活其實太過辛苦，而「Birdy」這個角色就是在述說他們的故事。《刻在你心底的名字》劇組在座談最後也希望觀眾能把看完電影的感動分享給身邊親友，讓更多人都能在電影當中找到「做自己」的勇氣。

電影故事講述阿漢與Birdy的青澀初戀，靈感來自於導演柳廣輝的自身「異男忘」經歷，也因為要誠實面對自己的創作，他在今年初選擇勇敢向親友出櫃。作為柳導高中麻吉的瞿友寧監製打趣補充：「他在我們的高中LINE群組說自己喜歡男生，我本來還替他擔心，結果同學們都獻上祝福，我身為知情的老朋友真的替柳導感動！」現場觀眾也關心，是否因為拍攝這部電影重新與現實生活中的那位「Birdy」聯絡？導演笑答目前還沒，但他更想透過電影讓觀眾想起心中的那個曾經讓你悸動的人，帶著這份美好感動繼續勇敢愛。

第七屆台灣國際酷兒影展「酷兒・台灣」即日起至10月18日盛大展開，每週末六日在台北、桃園、台中、台南四地新光影城舉辦放映。《刻在你心底的名字》則於9月30日全台院線上映。

(中時 )