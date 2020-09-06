副總統賴清德（左四）6日出席義民祭放水燈儀式，親自將水燈送至義民廟前牌樓。（莊旻靜攝）

褒忠亭義民廟創廟第232周年，今年由北埔、寶山、峨眉等地區組成的大隘祭典區輪值，副總統賴清德6日前往義民廟，參與放水燈儀式，以客語向在座客家子弟打招呼，新竹縣長楊文科、義民廟董事長林光華陪同參與儀式，見證傳統客家祭典。

賴清德以客語向問候鄉親，他說他代表總統蔡英文前往參與，也祝福信眾平安順利賺大錢。

林光華表示，2017年賴清德在就任行政院長後的第一個行程，就是到義民廟參加義民祭，代表國家向義民爺致敬，精神可佩，林光華也說，6日的放水燈儀式，為義民祭典中重要的一環，包含豎燈篙、立大士爺、放水燈等，賴清德不僅親自參與，還送水燈至義民廟牌樓，「令人感動！」

楊文科出身峨眉，此次輪值祭典區為他的家鄉，他也擔任榮譽總爐主一職，他說，放水燈也是招忠魂上岸普渡，而義民祭為祈福、祭祀、解厄的典禮，感謝過去忠勇義民保家衛國的精神，也期望義民爺護佑國泰民安。

新竹縣政府民政處解釋，放水燈儀式由法師奉告後，將放於大士爺腳下的「合境平安」及「風調雨順」牌居前開路，總爐主姜心源手執義民爺黑令旗及香支，由祭典區調首及信眾共同將水燈，自義民廟步行至鳳山溪，並雞、鴨血點「合境平安」及「風調雨順」紙牌後，手持水燈的民眾便開始施放，邀請水路的好兄弟，共享義民祭普渡。

北埔鄉公所日前也舉辦神豬撲滿大賽，55組「領調」單位將神豬餵飽，當天並象徵性殺大豬，將領調單位的善心，捐給在地社福機構和學校。北埔鄉長莊明增、客家委員會主委楊長鎮等人也全程參與。

(中時 )