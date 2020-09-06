口罩國家隊遭踢爆，竟有偽標台灣製的非醫用口罩，口罩上即便有「MIT」鋼印，仍有可能買到假貨，引起人心惶惶。到底該如何分辨口罩真偽？專業醫學博士黃軒警告，別看到「Made in Taiwan」就買，甚至有些測試結果也是假的，千萬別被騙。

根據《黃軒醫師健康生活紀錄》指出，不合格的假醫用口罩有下列3大陷阱，也是最容易被騙的地方，民眾購買時一定要認真分辨：

一、首先要有「二不」觀念

1.不要看到【Made in Taiwan】就以為是臺灣製造，肉眼看到的有可能是假的。

2.不要看到很便宜就買了。

二、口罩外盒

買囗罩時先看看盒子外觀，這個最簡單也最重要，合法醫療級口罩外盒一定要有以下4項才能上市，缺一不可；此外，盒子外觀不應有任何簡體中文，如果有肯定不是有品質保證的囗罩。

1.CNS檢驗標章

2.醫療器材字號

3.製造廠商名字

4.住址及電話等

5.未出現任何簡字

三、口罩本身

1.水的測試

外科醫用口罩有外、中、內三層

第一層 ~ 外面 : 主要是阻水層，能防止外來的飛沫、液體噴濺。

第二層 ~ 中層 : 為過濾層，阻隔空氣中5μm顆粒大於90%，才可以阻擋病毒。

第三層 ~ 內層 : 為保濕層，大多是一層棉紗，起到吸濕作用，也讓佩帶更舒適。

把口罩翻過來，將深色面按下去，呈小碗狀，接一些水，能不漏水的才是正品，如果很快就能看到水侵濕保濕層，則並非真正的外科醫用口罩。

2.火的測試

將口罩撕開後，取出中間過濾層，點燃若有火焰肯定是假貨；但若沒有火焰，產生熔融效果，也不一定是真貨，因為有可能是其他不合醫用口罩使用的纖維不織布。

3.放大鏡看

用放大鏡觀察中間層，如果能看到一根一根的纖維，肯定不是熔噴不織布，因此不是合格的醫用口罩。

4.撕下測試

拆開口罩，取出中間層撕一下，假口罩會像撕薄紙一樣，且邊緣是平順的；真口罩撕下後邊緣不平滑，像撕綿布的感覺，且絲狀物極細，容易帶有靜電被手指黏起。

5.戴上測試

呼氣時用手捂住口罩外層，如能感覺到氣流很強、呼吸順暢，顯示該口罩過濾效果差，病毒防護效果自然很差，肯定不是合格的醫用口罩。

(中時新聞網)