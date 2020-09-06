香港歌王陳奕迅（Eason）自從7月舉辦2場線上線唱會之後，就鮮少有公開活動，不過陳奕迅偶爾仍會透過社群媒體曬照，和粉絲分享生活日常，而陳奕迅日前則在網上曝光豪宅照，童心未泯的他還爬上天花板、扮演蜘蛛人，網友意外發現陳奕迅家的挑高十分驚人，卻也讓許多「蝸居」網友看完不禁心酸了起來。

陳奕迅日前才剛過46歲生日，童心未泯的他4日在微博曬出，在家扮蜘蛛人的玩樂照，陳奕迅還發文：「Spiderman? Tarzan? It’s EASAN!! 」（蜘蛛人？泰山？其實是我陳奕迅！）幽默玩樂照讓人看了忍不住會心一笑。

照片也意外曝光陳奕迅的豪宅內裝，布置為木頭色、工業風設計、室內有挑高和閣樓，空間相當寬敞，其實陳奕迅入住這間豪宅已有一段時間，港媒也指出，陳奕迅是在2013年豪撒2.3億港幣（約台幣近9億元）購入，房子設有前後雙花園、雙車位，以及私人泳池。

陳奕迅豪宅曝光後，讓網友直呼羨慕，不過由於香港貧富差距不小，陳奕迅豪宅也讓「蝸居」網友看完不禁心酸，感慨陳奕迅房子大到可以爬上閣樓玩遊戲，並留言：「住在香港蝸居的看到只感心酸」、「房子夠大，玩都可以」、「名符其實的蛛蜘仔」、「太皮了，快下來」。

(中時新聞網)