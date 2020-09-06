基隆安樂區安樂路一帶有民眾反應，多次半夜看見機車經過就往路旁丟一大袋垃圾，使環境髒亂、臭氣沖天。（陳彩玲攝）

基隆安樂區安樂路一帶出現數包家中垃圾，有民眾反應，多次半夜看見機車經過就往路旁丟一大袋垃圾，使環境髒亂、臭氣沖天，路過民眾不堪其擾，里長王貴美表示，已經自費加裝監視器取締違規民眾，目前作業實施中，會加強宣導，安樂區公所也說，會立即派人員將現場清理乾淨。

住在附近的民眾指出說，這路段每半年會有環保人員定時清理，但有許多沒道德良心的人會將家中垃圾帶到這裡丟棄，製造環境髒亂，使車與車的間隙佈滿垃圾，議員俞叄發表示，遭亂丟垃圾地方為私人土地，這個路段每隔一段時間，就會發生民眾亂丟垃圾的情形，日前已有環保人員前來稽查，平靜了一陣子，至今再度發生，將請環保局嚴厲稽查。

王貴美說，一直以來都有民眾亂丟垃圾的困擾，為解決其問題，已經在社區各角落自費加裝28台監視器，已經有所改善，未料，民眾改將垃圾丟在沒有監控的地方，而該處已經聯繫加裝監控，但過程需要拉線路等，還在處理階段，會盡快完成。

環保局長賴煥紘表示，此處環保局將會列為稽查重點，並要求區公所加強管制，也派環保人員不定期查看，若民眾丟棄垃圾被相關人員拍攝、檢舉，將依廢棄物清理法處1200元至6千元罰鍰，初犯裁罰1200元、再犯裁罰2400千元，不斷往上累加，最多裁罰至6千元，呼籲民眾一起維護環境。

(中時 )