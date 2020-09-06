口罩國家隊加利科技日前傳出混充陸製低價非醫用口罩，今指揮中心一度表示自8月10日至9月3日間，我國海關共查獲577件非醫用口罩進口，扣押83萬片的偽造MIT的陸製口罩，其中包含口罩國家隊的業者，但下午4點時指揮中心髮夾彎澄清，海關查扣的83萬片口罩中，尚未確認有無國家隊成員，應為物資組組長蔡壽洤於記者會上的口誤所致，讓整起事件更加懸疑。

中央流行疫情指揮中心今天下午2點召開臨時記者會表示，自今年8月10日至9月3日間，查獲577件陸製非醫用口罩偽造台製口罩標上MIT，共扣押逾83萬片，當時蔡壽洤於記者會中坦言，當中含有其他口罩國家隊成員，但目前仍由檢調積極調查。

但下午4點時，指揮中心突然在媒體群中表示，扣押的83萬片口罩中含有口罩國家隊成員應是誤解，目前仍無法確認相關細節，說詞明顯前後反覆。

此外，指揮中心今天也宣布，目前正研議強制於國產口罩蓋上MIT鋼印，經濟部與食藥署雙方已有具體措施提出研議，待明天院會向院長報告後通過，最快可在兩周內實施。

蔡壽洤表示，截至目前，加利口罩已完成換貨約100多萬片，其中9月4日換了53萬片，昨天換了74萬片，新北市約佔9成的換貨量。他也提醒，偽造MIT標章不僅違反藥事法，也違反刑法詐欺罪，至於海關查扣的陸製口罩，目前仍無流入市面

(中時 )