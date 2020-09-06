全聯福利中心在台營業據點數高達1001間，購買商品方便又快速，深受許多人喜愛。有一名網友在社團分享，自己昨(5)日逛全聯時看到「美姬菇」特價19元，讓他開心的直呼真的好便宜，網友看到後更說，「我昨晚手刀衝去把最後4包帶回家！」
原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上分享，自己昨日逛全聯時，看到美姬菇正特價19元，讓他開心的說，「真的超便宜，趕快囤起來！」貼文發出後更有行動派網友表示，自己聽到特價在召喚，「我昨晚殺到全聯，看到標示19元，最後4包全數掃入購物籃，開心！」
大家如此瘋狂的美姬菇，讓人不禁好奇吃起來口感到底如何，就有幽默的網友表示，「買就對了，保證不後悔！」其他網友則形容「脆脆的，帶點甜味。」不少網友也秀出自己的戰績，「前天只買到2包，剛才掃了12包！」、「昨日買到5包，今日1包」、「我一次買6包，店員還問我有那麼好吃嗎？」、「跑了2家才買到。」
此外，也有不少內行人分想自己的料理方式，「燙過之後，涼拌也很好吃」、「奶油蒜末＋羅勒葉＋胡椒鹽＋少許米酒炒蝦子，非常脆甜好吃」、「目前煮了南瓜美姬菇焗飯、洋蔥美姬菇南瓜湯，都很美味」、「晚上要做焗烤美姬菇和美姬炒蝦仁，孩子們超期待！」更說非常適合當作減醣料理。
文章來源：我愛全聯-好物老實説
(中時新聞網)
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