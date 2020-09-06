國民黨文傳會於今日舉辦的國民黨第20屆第4次全代會發布改革報告表示，日前中常會決議組成的改革委員會，已就「財務穩健」、「組織改革」、「青年參與」、「兩岸論述」提出解方。明年黨費將調漲至300元，也將基於92共識，應用延續於兩岸互動。

國民黨於今年總統大會失利後，黨主席吳敦義請辭，代理主席林榮德主導中常會成立改革委員會，就財政穩健等4項事務研議提出建議。

文傳會於今日發出改革委員會結論報告，內容如下：

財務穩健

「收支平衡、永續經營」為財務穩健的最高原則，必須從開源、節流、及公益等三方面著手。

開源部分，健全政黨補助金、小額募款以及黨公職募款的收入結構；節流部分，黨務支出量入為出、組織改造及持續精簡人事費用；公益部分，清償債務、僅保留必要辦公處所、剩餘黨產全數捐做公益。

一、開源之具體作為：落實黨公職分攤金達成率在七成以上、逐年調漲黨費，110 年先調整至新台幣 300 元，並考量逐年檢討。配合黨務活動進行小額募款、調整黨公職募款責任額、調整黨公職候選人提名作業費用。

二、節流之具體作為：節省中央及地方黨部之人事費用支出、辦公室租金支出，其中地方黨部辦公室與各級民代整合運作；預計至 111 年共可撙節 6700 萬元。

三、公益之具體作為：面對黨產條例釋憲結果的挑戰，堅持護憲、護法、不護產，持續與不當黨產會協商，維護本黨勞工權益、維持合理運作外捐做公益。

組織改革

一、針對中央常務委員之修正為：

(一)調整中常委任期，連選得連任一屆，任期最長為八年。

(二)適度精簡席次，將應選中常委由 32 席減至 29 席，主席指定之中常委由 5 減至 4 席，加上 2 席由青年代表擔任的指定中常委，總席次將變為 35 席。

(三)因應民意，提升青年、婦女、弱勢團體、鄉鎮市長、縣市議員以上之民選公職人員之比例，改為 50％以上。

(四)增加決策多元意見，主席指定中常委不再限定黨籍縣市首長，可以選任黨籍社會賢達來擔任。

(五)維持現行的「全國單一選區制」與黨代表的投票應選數 1／2(即 15 票)。

二、中央委員的部分：

(一)適度精簡席次，原定 210 席減少為 190 席，候補席次由 105席減到 95 席。

(二)為因應民意，提升青年、婦女、弱勢團體、鄉鎮市長、縣市議員以上之民選公職人員之比例，改為 50％以上，並保障 40歲以下青年比例不得低於 15％。

(三)黨主席的選舉廢除黨員連署制度，將黨章內規定「應」設立副主席之規定，改為「得」設立副主席，增加彈性空間。

(四)嚴明黨紀、杜絕投機，自願退黨者，回復黨籍從嚴把關。同時也端正黨職選風，強化考紀。

(五)增設數位科技長，善用多元管道與青年社會對話，強化空戰能力，補強原有不足之處。增設國際事務部，建立美日重要聯絡窗口，並加強對僑胞的服務。

青年參與

一、提高青年參與的可能性，積極鼓勵青年投入基層選舉，並且給予公平競爭機會。地方縣市議員提名辦法，提名機制應採「雙軌並行制」二擇一，分為「N＋1」或現有席次提名，新人加權與現任共同競爭方案。

二、不分區立法委員所提名的 34 人名單中，依序每五名應有一名是40 歲以下的具專業領域專長之年輕人（原住民、新住民更佳），且只能擔任一屆不分區立委。

三、召開青年諮詢委員會，於黨中央定期並滾動式的表達年輕人對各議題的不同看法。

四、地方黨部轉型為地方智庫，由地方智庫針對地方型議題進行深耕與幕僚作業，成為議題創造者。

五、建立黨中央與地方的資訊雙向交換模式，資訊共享、戰略共擬，暢通基層回報地方議題與輿情的管道，再由中央發動資源配合協助地方議題。

兩岸政策

一、中華民國憲法既開創台灣民主自由，又連結兩岸，提供兩岸往來的法律基礎，是穩定兩岸關係的磐石。

二、兩岸官方協商必須正視中華民國憲政秩序，兩岸官方互動必須尊重中華民國存在的事實，表述中華民國的空間，是兩岸官方協商互動的核心要素。

三、中國國民黨執政時期關於「92共識、一中各表」的表述，皆本於中華民國憲法，也是兩岸求同存異的成功經驗。基於中華民國憲法的九二共識，應用以延續兩岸互動，並以此尋求互動方式與時俱進。

四、中國國民黨數十年來堅決反對台灣獨立與中共的一國兩制因兩者均將消滅中華民國主權國家地位。

五、大陸應放棄對台用武，兩岸應樹立和平解決分歧的典範，實現在國際社會相互尊重，互不排斥。為維持台海和平，推動兩岸交往和台美合作同步並行，是當前最佳方略。

六、儘早完成兩岸協議監督條例立法，持續推動兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下的服務貿易協議與貨物貿易協議。

七、為保障合法合理合情的兩岸交流，國民黨將率先制定黨公職兩岸交流行為準則，明定從政黨員及黨職人員來往兩岸應遵守的規範。

八、兩岸官方皆應保障民間交往，避免干擾兩岸正常交流。台灣人民在大陸的人身自由和基本權利應受保障，相對地，大陸人民在台灣免於歧視的權利也應受保障。

(中時 )