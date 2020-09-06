小朋友努力展現足球技巧，認真的模樣不輸大人。（桃園市政府體育局提供）

幼兒足球運動近年在台灣掀起流行，成為家長培養小孩體力和運動精神的人氣選項，桃園市在市長鄭文燦大力支持下，推動幼兒足球元年計畫正式啟動。

桃園市近年積極興設各足球場地，也舉辦「桃園市運動會─市長盃足球錦標賽」推廣足球運動，並致力推動足球在各級學校乃至社會組銜接體系，目前有幼兒足球的幼兒園約26所，有足球代表隊的學校，國小約32所、國中約12所、高中約8所。

這周末在台茂購物中心舉辦的「109年桃園市幼兒足球錦標賽」正式開賽，原本限制27支隊伍參賽，最後吸引共31支隊伍熱烈報名參賽上場較勁，約300名小球員及500多位家長參與，賽事獲得中華民國迷你足球協會支援氣墊足球場，小球員拚勁十足、展現萌萌球技，縮小版足球賽事一點都不馬虎。

鄭文燦昨天特別指派副市長李憲明出席109年桃園市幼兒足球錦標賽開幕典禮，李憲明表示，學足球的孩子不但不會變壞，而且學會體力、韌性、團隊合作的重要性，開幕典禮中並贈送在場每位小球員一顆足球，，鼓勵小球員繼續努力，一起積極打造桃園成為國內足球風氣最興盛的城市。

(中時 )