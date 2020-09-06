政府突襲式開放含萊克多巴胺的美豬進口，引發社會譁然，台北巿副巿長黃珊珊今在臉書PO文，指萊克多巴胺殘留量是科學問題，國內有那麼多專家學者，但衛福部不討論、沒有公聽會就定案，這個政府已完全不想溝通，綠營立委也棄守監督職責，讓整個開放政策缺乏正當性。

黃珊珊表示，開放美豬進口有經濟與外交上的考量，但至少要告訴民眾，國家在哪些地方可獲得更多的利益；更何況萊克多巴胺殘留量是科學問題，但訂定標準前衛福部完全不討論，更不要說科學辯證，衛福部自己公布就實施，這種集權國家才有的做為，令人恍如隔世。

黃珊珊說，法規修正都有預告時間，文林苑之後都市更新要開好幾次聽證會，當初國民黨想通過服貿還要經過半分鐘，且之後引發太陽花運動，現在美豬開放連半秒都不必，其實全案就算送立法院，在目前綠營過半的情勢下也一定過關，但民進黨立委形同棄守立法權，無視人民對監督政府的託付

黃珊珊說，政府不想溝通，人民只能接受，碰運氣過日子，但美豬開放及萊克多巴胺殘留標準至少應經過立法院審議，政策執行才有正當性。

(中時新聞網)