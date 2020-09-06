國民黨今天舉行第20屆第4次全國代表大會，閉幕式上，前高雄市議長許崑源妻子林絲娛、前台東縣長黃健庭均現身，以及在臨時提案提出「護憲保台」決議文的前黨主席洪秀柱，也特地留下來聆聽。黨主席江啟臣表示，國民黨要持續推動改革與現代化，落實「護台灣、保民主、拚未來」等目標，未來提出更亮眼的2022地方選舉人選名單，為2024年重返執政奠定堅持基礎。

黨主席江啟臣首先感謝大家的出席參與，並展望未來，他表示，國民黨要持續推動改革與現代化，用更前瞻的政策論述，更清晰的價值立場，更多元的溝通管道，更扎實的在地經營，來爭取更多人民的支持，並強調，「要能在2022 的地方選舉，提出更亮眼的名單；要替2024的重返執政，奠定更堅實的基礎」。

江啟臣說，國民黨也要強化在各種議題的耕耘，拿出更好的戰力，協助國會黨團、地方首長，能夠拿出更亮麗的問政或執政成績，並以行動落實「護台灣、保民主、拚未來」這三大目標。

江啟臣指出，另外，國民黨同時更要面向世界，看清持續變動的國際格局，尋找領航國家的政策路線。另一方面，也更要意識到國民黨對全球華人的責任，重新扛起在華文世界界定並引領價值的角色。

江啟臣說，眼前最近的戰場，是「還我公投」與反對瘦肉精豬肉進口的「食安公投」等兩項連署，懇請黨代表全力支持推動，在野黨絕對有責任守護人民的健康。

最後，江啟臣感性總結，「走過低谷後就是上坡，上坡路雖然辛苦，但前方必有藍天」，而他相信，國民黨已經走過最深的低谷，開始朝上坡路邁進。

(中時 )