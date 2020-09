女神張柏芝2016年與男神謝霆鋒結婚,婚後生了2子Lucas跟Quintus,但兩人婚姻僅維持5年就離婚,之後張柏芝帶著一雙兒子生活,感情世界一直是個謎,卻在2018年又生一子Marcus,而「一打三」的她,非常用心在照顧孩子們, 但日前她意外曝光了大兒子的IG帳號,一點進去驚為天人,直呼Lucas真的很像爸爸謝霆鋒。

養了3個兒子的張柏芝,經常在IG分享育兒日常,一切以小孩為重,見識到她兼具「為母則強」及細心的一面,日前張柏芝突然清空IG「砍掉重來」,但唯獨留下了一個追蹤帳號沒清掉,一點進去,赫見是老大Lucas的帳號,疑似是相當重視孩子隱私的她,手滑沒注意到。

張柏芝手滑,意外洩大兒子Lucas社群帳號,被讚有爸爸謝霆鋒的風範。(取材自張柏芝微博、謝霆鋒微博)

Lucas因設定了隱私帳號,貼文都看不見,但能看到他的大頭貼,只見他的頭像星味十足,留著相當韓系的長瀏海,用右手遮住了臉龐,只露出一雙電眼,一隻眼張開、一隻眼緊閉,展現帥哥氣場,這張大頭照加上之前張柏芝IG曝光過的生活影片,眾人大讚Lucas已經長成有腹肌的俊俏少年,且神情很有謝霆鋒的樣子,承襲星爸優秀基因。

此外,Lucas還在自介部分寫道:「The positive thinker sees the invisible, feels the intangible, and achieves the impossible」,意即積極的思考者,可見無形並感受無形,將不可能變成可能,滿滿正能量被讚想法很成熟,而目前Lucas發布了207則貼文,關注了943人、有43人追蹤,但因設定成私人帳號關係,讓外界不能一窺他更多的生活點滴,而張柏芝發現洩漏兒子帳號後,已經修正,目前沒追蹤Lucas了。

(中時新聞網)