女神張柏芝2016年與男神謝霆鋒結婚，婚後生了2子Lucas跟Quintus，但兩人婚姻僅維持5年就離婚，之後張柏芝帶著一雙兒子生活，感情世界一直是個謎，卻在2018年又生一子Marcus，而「一打三」的她，非常用心在照顧孩子們， 但日前她意外曝光了大兒子的IG帳號，一點進去驚為天人，直呼Lucas真的很像爸爸謝霆鋒。

養了3個兒子的張柏芝，經常在IG分享育兒日常，一切以小孩為重，見識到她兼具「為母則強」及細心的一面，日前張柏芝突然清空IG「砍掉重來」，但唯獨留下了一個追蹤帳號沒清掉，一點進去，赫見是老大Lucas的帳號，疑似是相當重視孩子隱私的她，手滑沒注意到。

張柏芝手滑，意外洩大兒子Lucas社群帳號，被讚有爸爸謝霆鋒的風範。(取材自張柏芝微博、謝霆鋒微博)

Lucas因設定了隱私帳號，貼文都看不見，但能看到他的大頭貼，只見他的頭像星味十足，留著相當韓系的長瀏海，用右手遮住了臉龐，只露出一雙電眼，一隻眼張開、一隻眼緊閉，展現帥哥氣場，這張大頭照加上之前張柏芝IG曝光過的生活影片，眾人大讚Lucas已經長成有腹肌的俊俏少年，且神情很有謝霆鋒的樣子，承襲星爸優秀基因。

此外，Lucas還在自介部分寫道：「The positive thinker sees the invisible, feels the intangible, and achieves the impossible」，意即積極的思考者，可見無形並感受無形，將不可能變成可能，滿滿正能量被讚想法很成熟，而目前Lucas發布了207則貼文，關注了943人、有43人追蹤，但因設定成私人帳號關係，讓外界不能一窺他更多的生活點滴，而張柏芝發現洩漏兒子帳號後，已經修正，目前沒追蹤Lucas了。

(中時新聞網)